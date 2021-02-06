CHP'li eski vekiller 'Ak Saçlılar'dan 3 talepte bulundu, isteklerin gerçekleşmesi halinde İnce'nin istifa etmeyeceği iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

CHP'li eski vekiller 'Ak Saçlılar'dan 3 talepte bulundu, isteklerin gerçekleşmesi halinde İnce'nin istifa etmeyeceği iddia edildi

06.02.2021 00:20 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:41

CHP'de yaşanan istifa krizinden sonra CHP'nin 3 eski milletvekili CHP'nin 'Ak Saçlıları' olarak bilinen CHP'nin eski genel başkanları Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la görüştükleri iddia edildi. 3 eski vekilin 3 talebinin olduğu öne sürülürken Muharrem İnce'nin de bu taleplerin olması halinde istifa etmeyeceği iddia edildi.

Gazeteci Gürkan Hacır, CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni partileştireceği beklenen Muharrem İnce ile ilgili edindiği kulis bilgisini paylaştı.

3 VEKİL 'AK SAÇLILAR'LA GÖRÜŞTÜ

Gürkan Hacır; CHP eski milletvekilleri Mevlüt Dudu, Hakkı Akalın ve Metin Lütfü Baydar'ın CHP'nin 'Ak Saçlıları' olarak bilinen CHP'nin eski genel başkanları Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ayrı ayrı görüştüklerini söyledi.

"BÖLÜNMELER İYİ SONUÇ VERMİYOR"

Hacır, daha sonra ise 3 eski genel başkanın Deniz Baykal'ın evinde bir araya geldiklerini, "Bölünmelerin CHP tarihinde hiç iyi sonuç vermediğini, iktidar alternatifinin bu şekilde kaçırıldığını" ifade ederek görüş birliğine vardığını hatta Deniz Baykal'ın "Kimse ayrılmamalı biz bu işin acısını çok çektik" dediğini aktardı.

3 TALEPTE BULUNULDU, İNCE DESTEK VERDİ

Hacır, "3 eski vekilin 3 talebinin olduğunu öğrendim. Cumhurbaşkanı adayı ve genel başkan seçiminin parti üyeleri tarafından yapılması. İki dönem başarısız olan genel başkanın o koltukta kalamayacağına ilişkin bir tüzük düzenlemesi. Bu 3 madde dile getiriliyor. 'Bir ayrışma olmasın, parti bölünmesin' diye gayret içerisinde oluyorlar. Daha sonra ise Muharrem İnce'yi aradım. İnce de, 'Bana bunları söylediler, böyle bir şey olursa ben neden gideyim? Gitmem. Ama partide demokrasi kalmadığı için gidiyorum. Bu koşullar gerçekleşirse gitmem. Bu maddelerin kabul edileceğine dair pek bir ihtimal görmüyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN RANDEVU İSTENMİŞ

Hacır, "Ancak şunu belirteyim; 3 eski genel başkan, 3 eski milletvekiline bu konuda diplomasi trafiğini yürütmeleri için onay vermiş. Kemal Bey'den randevu istenmiş. Kemal Bey de İzmir dönüşü bu 3 milletvekilini kabul edecek. Ve bir görüşme trafiği başlayacak" dedi.

CHP'li eski vekiller 'Ak Saçlılar'dan 3 talepte bulundu, isteklerin gerçekleşmesi halinde İnce'nin istifa etmeyeceği iddia edildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Muharrem İnce Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Halsey Feyza Aktan Jason Statham Bülent Serttaş
Spor Ömer Ali Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kavga Rusya Mersin Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'li eski vekiller 'Ak Saçlılar'dan 3 talepte bulundu, isteklerin gerçekleşmesi halinde İnce'nin istifa etmeyeceği iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 00:41:52. #1.15#
title