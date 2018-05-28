Muharrem İnce Canlı Yayında Nevşin Mengü'yü Şaşkına Çevirdi: Bu Eleştiriyi Yapan Cahildir

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, DW Türkçe'de gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

"İNCE CHP'NİN ERDOĞAN'I"

Mengü'nün "Sokakta şöyle diyenler var, 'Muharrem İnce CHP'nin Erdoğan'ı.' Tarzınızı benzetiyorlar. Mesela 'İri olacağız, diri olacağız' diyorsunuz. Hep Erdoğan'ın kullandığı sloganı niye kullanmayı tercih ediyorsunuz?" sorusuna İnce sosyal medyada gündem olan bir cevap verdi.

MENGÜ ŞOK OLDU

İnce "O Erdoğan'ın sloganı değil. O benim de sloganım değil. O Haci Bektaş-ı Veli'nin sloganı. O eleştiriyi yapanlar biraz cahil insanlar" ifadelerini kullanınca Mengü neye uğradığını şaşırdı.