Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararın ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" dedi
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FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararın ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" dedi

1934 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararıyla müze yapılan Ayasofya dün tekrar cami olurken CHP'nin önemli isimlerinden Muharrem İnce kararı yorumlarken "Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmek ise boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararın ardından
11.07.2020 08:32 | Son Güncelleme: 11.07.2020 08:41

Ayasofya'nın yeniden cami olması kararı yorumlayan isimlerden biri olan CHP'nin 2018 yılındaki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Ayasofya'yı işgalden kurtaran Milli Mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmek ise boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

"İBADETE AÇILMASI TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKKIDIR"

Muharrem İnce Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ayasofya Türkiye sınırları içindedir ve İbadete açılması kararı Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Buna Rusya, ABD, Yunanistan veya başka bir ülke, kuruluş karar veremez.

Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararın ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' dedi

"AYASOFYA'YI İŞGALDEN KURTARAN ATATÜRK'E DUA ETMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

4 Yıl 10 Ay 23 Gün işgal altında kalan İstanbul'u ve dolayısıyla Ayasofya'yı 'geldikleri gibi giderler' diyen ve geldikleri gibi gitmeye mecbur bırakan, işgalden kurtaran Milli Mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmek ise boynumuzun borcudur."

Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararın ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' dedi

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