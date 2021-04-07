Muharrem Erdemir kimdir? Muharrem Erdemir vefat etti!

Birçok dizi ve filmde rol alan usta Yeşilçam oyuncusu Muharrem Erdemir, yakalandığı korona virüs hastalığından sonra sıkça gündeme geliyordu. Alınan son haberlere göre yaşamını yitiren ust oyuncu Muharrem Erdemir'in hayatı araştırma konusu oldu. Peki, Muharrem Erdemir kimdir? Muharrem Erdemir vefat etti! Muharrem Erdemir hayatı ve vefatı hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Birçok dizi ve filmde rol alan usta Yeşilçam oyuncusu Muharrem Erdemir, yakalandığı korona virüs hastalığından sonra sıkça gündeme geliyordu. Alınan son haberlere göre yaşamını yitiren ust oyuncu Muharrem Erdemir'in hayatı araştırma konusu oldu. Peki, Muharrem Erdemir kimdir? Muharrem Erdemir vefat etti! Muharrem Erdemir hayatı ve vefatı hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUHARREM ERDEMİR KİMDİR?

Muharrem Erdemir, birçok dizi ve filmde rol alan Türk oyuncudur.

Rol aldığı diziler;

Kurtlar Vadisi

Skandal

Arka Sokaklar

Kertenkele

Akasya Durağı

Ihlamurlar Atında gibi dizler başta gelmektedir.

Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını yapmıştı.

MUHARREM ERDEMİR VEFAT ETTİ!

Rol aldığı birçok dizi ve filmleriyle tanıdığımız usta oyuncu Muharrem Erdemir, geçtiğimiz günlerde yakalandığı koronavirüsten dolayı hastaneye yatırılmıştı. Akciğerlerini kaplayan koronavirüsten dolayı entübe edilen Erdemir, son alınan haberlere göre hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun kızı olan Eda Erdemir açıklamada bulundu: " Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir."