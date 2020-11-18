Muhammed Salah kimdir? Muhammed Salah kaç yaşında, nereli?

Mısır Futbol Federasyonu, milli takım kampında koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen Muhammed Salah kimdir? Muhammed Salah kaç yaşında, nereli?

Başarılı futbolcu Muhammed Salah, koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla gündemden düşmemektedir. Peki, Muhammed Salah kimdir? Muhammed Salah kaç yaşında, nereli?

MUHAMMED SALAH KİMDİR?

Muhammed Salah, 15 Haziran 1992; Basyun, Garbiya, orta saha pozisyonunda oynayan Mısırlı millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Liverpool'da forma giymektedir. Salah, 2010 senesinde Mısır Premier Lig ekibi el-Mukavlun'da oynamaya başladı. Kısa bir süre sonra açıklanmayan bonservis bedeliyle İsviçre ekibi Basel'e transfer oldu. İlk sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşadı ve ligin Altın Oyuncu Ödülünü kazandı. Salah'ın performansı Premier League takımı Chelsea'in dikkatini çekti ve 2014 senesinde 11 milyon £ karşılığında transfer oldu. Buna rağmen ilk sezonunda kendisine gerekli fırsat tanınmadı ve Seria A takımları Fiorentina ve Roma'a kiralandı. Daha sonra Roma tarafından 15 milyon € karşılığında bonservis bedeliyle satın alındı. 2016-17 sezonunda gösterdiği istikrarlı maç kazandıran performansı sayesinde takımı ligi ikinci sırada bitirdi ve rekor bir fiyat olan 36.9 milyon £ bedel ile İngiliz takımı Liverpool anlaşarak, Premier League geri döndü. İngiltere'ye ikinci gelişinde kendi mevkinden forvete evrildi ve takımın merkez oyuncusu oldu. İlk sezonu için gol rekoru kırdı. Salah, Premier Lig tarihinde bir sezonda Premier League Ayın futbolcusu ödülünü 3 kez alan ilk futbolcu oldu.2017-18 sezonunda sezonun ilk 11'inde yer aldı ve sezonun en iyi futbolcusu seçildi. Salah, Mısır millî takımını genç seviyesinde oynamaya başladı. 20 Yaş altı Afrika Uluslar Kupası takımıyla turnuvasında bronz kazandı. 2011 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası ile 2012 Yaz Olimpiyatları millî takım kadrosunda yer aldı. 2012 senesinin Afrika Futbol Federasyonun verdiği ödüllerde CAF Most Promising African Talent (Gelecek Vaat Eden Afrikalı Yetenek) ödülünü kazandı. Salah, A millî takım formasını 2011 senesinde giydi. Takımını, 2017 Afrika Uluslar Kupasında finale çıkmasında ve 2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemelerinde, Dünya Kupası'na katılmasına yardımcı oldu. Ayrıca, 2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemelerinde gol kralı oldu. Performansı nedeniyle Afrika'da Yılın Futbolcusu ve BBC Afrika Yılın Oyuncusu seçildi. Ayrıca 2017 senesinde CAF senenin takımına ve 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın ilk 11'ine seçildi.