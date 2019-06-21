Muhammed Mursi'nin vefatı

Kayseri'de bir araya gelen Memur-Sen, Diyanet-Sen ve Gönüllü Kültür Kuruluşları temsilcileri, Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Mısır yönetimine tepki gösterdi.

Hunat Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılan vatandaşlar, daha sonra Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle bu ülke yönetimini protesto için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Tekbir getiren grup, Mısır yönetimini eleştiren dövizler taşıdı. Bu esnada bazı vatandaşların ağladığı görüldü. Burada grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu, Mısır yönetimi ve arkasındaki destekçileri lanetledi.

Ezanın aslına uygun okunmaya başlanması

Muhammed Mursi'nin vefatına tepki gösteren grup daha sonra ezanın tekrar Arapça okunmasının 69. yıl dönümünü kutladı.

Grup adına konuşan Kaşıkçıoğlu, ezana uygulanan esaretin kaldırılmasının 69'uncu yılı münasebetiyle farklı makamlarda ezan okunarak, milletin 69 yıl önce yaşadığı bayramın tekrar yaşatılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından ezanın her bir bölümü 5 müezzin tarafından ayrı ayrı okundu.

Kaynak: AA