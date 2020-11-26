Muhallebi tarifi, nasıl yapılır? Krem Şantili muhallebi tarifi

Çocukluğumuzdan beri damağımızın alışık olduğu bir tatlı tarifi muhallebi. Peki, muhallebi tarifi, nasıl yapılır? Krem Şantili muhallebi tarifi nasıldır? İşte detaylar...

Çocukluğumuzdan beri damağımızın alışık olduğu bir tatlı tarifi muhallebi. Pirinç unuyla hazırlanan muhallebi tarifleri olsa da kıvamı nişastayla bağlandığında bir o kadar güzel olur tadı. Öylesine yalın ve naif bir tattır ki kuru yemişler, çikolata ve çeşitli meyve sosları eşliğinde farklı tariflere bürünür. Peki, muhallebi tarifi, nasıl yapılır? Krem Şantili muhallebi tarifi



Hazırlanma zamanı: 30 dakikadan az

Pişirme süresi: 10-30 dk

Servis: 4 kişilik

MUHALLEBİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

600 ml/ 1 pint tam yağlı süt

1 vanilya çubuğu , uzunlamasına yarık ve tohumlar sıyrılmış

3 serbest dolaşan yumurta , sadece yumurta sarısı

, sadece yumurta sarısı 25g/ 1oz pudra şekeri

2 çay kaşığı mısır unu

MUHALLEBİ TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Sütü, vanilya kabuğunu ve tohumları bir tavada orta ateşte, sık sık karıştırarak, kaynamaya başlayıncaya kadar ısıtın. 15 dakika demlenip biraz soğumaya bırakın.

Yumurta sarılarını, şekeri ve mısır ununu ısıya dayanıklı bir kapta karıştırarak pürüzsüz bir macun elde edin.

Sıcak sütü yavaşça hamurun içine dökün, tamamen birleşene kadar sürekli karıştırın.

Karışımı temiz bir tencereye süzün ve sürekli karıştırarak kısık ateşte muhallebi koyulaşana kadar yavaşça pişirin. Bir pişirme termometreniz varsa, bu 75C/ 165F civarında olur. Yapmazsanız, kaşığın arkasını muhallebi ile kaplayın ve parmağınızla bir çizgi çizin. Sıra tutarsa, muhallebi hazırdır.

MUHALLEBİ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Vanilya çubuğu yerine 1 çay kaşığı vanilya özü koyabilirsiniz. Yumurtalar ve süt koyulaştıktan sonra ve soğumadan ekleyin.

Vanilya şekeri gibi başka bir tarifte yeniden kullanmak için vanilya çubuğunu çıkarabilir, yıkayabilir ve kurutabilirsiniz.

KREM ŞANTİLİ MUHALLEBİ TARİFİ İÇİN MALZEMELERİ

1/3 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı şekersiz Hollanda usulü kakao tozu

1/4 çay kaşığı tuz

2 su bardağı süt

Hafif çırpılmış 2 büyük yumurta sarısı

4 ons yarı tatlı çikolata, ince doğranmış

1 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı, yumuşatılmış

1/3 su bardağı krema

1 çorba kaşığı pudra şekeri

KREM ŞANTİLİ MUHALLEBİ TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Aşama 1

Orta boy bir tavada toz şeker, mısır nişastası, kakao ve tuzu çırpın. Süt ve sarısı çırpın. Orta-kısık ateşte 8 ila 10 dakika kalınlaşana kadar çırparak pişirin. Ateşten alın. Çikolata ve tereyağı ekleyin; eriyene kadar çırpın.

Adım 2

Buzlu su banyosuna yerleştirilmiş ısıya dayanıklı bir kaseye bir elekten geçirerek pudingi dökün. Bir kabuğun oluşmasını önlemek için, plastik sargıyı doğrudan yüzeye bastırın. Soğuyana ve sertleşene kadar ara sıra karıştırarak yaklaşık 40 dakika (2 güne kadar) soğutun.

Aşama 3

Orta boy bir kapta kremayı ve pudra şekerini yumuşak tepeler oluşana kadar çırpın. Soğuk muhallebi 4 kaseye bölün ve krem ??şanti ile servis yapın.