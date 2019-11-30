Muhalifleri öldürmekle suçlanan Surinam Devlet Başkanı Bouterse'ye 20 yıl hapis cezası
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Muhalifleri öldürmekle suçlanan Surinam Devlet Başkanı Bouterse'ye 20 yıl hapis cezası

Surinam'da, Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse'ye, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası verildi

30.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:58
Muhalifleri öldürmekle suçlanan Surinam Devlet Başkanı Bouterse'ye 20 yıl hapis cezası

ülkesi 'da, Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse'ye, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.


Kasım 2007'de başlayan davada, mahkeme heyeti, Devlet Başkanı Bouterse'yi, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürmekten suçlu buldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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