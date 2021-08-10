"Muhalefetin kazanma şansını anketlerde görmüyorum" diyen İnce, kendi partisinin oy oranları için "Anketlerle ilgilenmiyorum" çıkışı yaptı
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"Muhalefetin kazanma şansını anketlerde görmüyorum" diyen İnce, kendi partisinin oy oranları için "Anketlerle ilgilenmiyorum" çıkışı yaptı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında "Muhalefetin ilk turda kazanma şansını görüyor musunuz" sorusuna, "Anketlerde öyle görünmüyor" dedi. İnce, aynı anda gelen "Sizin partinizde 0.8 gösteriliyor sorusuna ise, "Anketlerle ilgilenmiyorum" cevabını verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programının konuğu oldu. Programda 24 Haziran gecesi yaşananlardan, "Adam kazandı" olayına kadar birçok konuda konuşan İnce, partisinin oy oranlarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

AYNI ANDA İKİ FARKLI CEVAP

İnce, Fatih Altaylı tarafından yöneltilen "Muhalefetin ilk turda kazanma şansını görüyor musunuz" sorusuna "Yani şu anda hiçbir ankette görmüyorum bunu" dedi. Daha sonra sözlerine devam eden İnce, "Gerçi anketler de TÜİK'in verileri gibi. Anketlere bir bakıyorum, bizi yok gösteriyor" diye konuştu.

"BEN BİR ANKET GÖRDÜM, 0,8'DİNİZ"

Fatih Altaylı'nın "Bugün bir anket gördüm, 0.8'diniz" şeklindeki ikinci sorusunu da cevaplayan İnce, "Yani olacak iş değil. Hiç ilgilenmiyorum onlarla. İşimiz gücümüz, şu kurultayı yapalım. Ben sokağı görüyorum" ifadelerini kullandı.

'Muhalefetin kazanma şansını anketlerde görmüyorum' diyen İnce, kendi partisinin oy oranları için 'Anketlerle ilgilenmiyorum' çıkışı yaptı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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"Muhalefetin kazanma şansını anketlerde görmüyorum" diyen İnce, kendi partisinin oy oranları için "Anketlerle ilgilenmiyorum" çıkışı yaptı - Haberler
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