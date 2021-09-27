Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını paylaştı - Haberler
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Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını paylaştı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını paylaştı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalar sürerken muhalefete yakın isimlerden gazeteci Can Ataklı'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Ataklı, "Sağlam bilgidir merak etmeyin" diyerek muhalefetin ortak adayının İlhan Kesici olacağını yazdı.

Bir süredir siyasetin bir numaralı tartışma konusu seçimlerin ne zaman yapılacağı ve Cumhurbaşkanlığına kimlerin aday olacağı oldu. Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı net bir şekilde ilan edilmişken diğer tarala ilgili ise her geçen gün farklı bir isim ortaya atıldı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalar sürerken, gazeteci Can Ataklı'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Ataklı, muhalefetin ortak adayının İlhan Kesici olacağını yazdı. "Gözlediğim kadarıyla muhalefet birlik ve beraberlik ruhu içinde bir çıkış noktası buldu" diyen Ataklı, ileri sürdüğü kulis bilgi için, "Sağlam bilgidir, öncekiler gibi, merak etmeyin" dedi.

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını paylaştıİlhan Kesici

"Hızla demokrasiye ve parlamenter rejime dönüşteki 'kilit cumhurbaşkanı adayı' İlhan Kesici olacak" diyen Ataklı, "Kesici ile gerekli görüşmeler yapıldı. Kesici muhalefet liderlerine anayasal değişikliklerin yapılması sırasında nasıl bir yönetim uygulayacağını, Cumhurbaşkanlığı görevini nasıl yürüteceğini anlattı, karşılıklı mutabakat sağlandı. Peki, açıklama ne zaman yapılacak? Bilemem, ama ben yaptım işte" ifadelerini kullandı.

22 Kasım 1948'de Sivas Zara'da doğan Kesici, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. İngiltere Bradford Üniversitesi Proje Planlama Merkezi'nde ''Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri'' ve Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsünde ''Kamu Yüksek Yöneticiliği'' eğitimleri aldı. ODTÜ'de yüksek lisans eğitimi tez çalışması aşamasında (1972-76) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nde (TCDD) Dünya Bankası ile İlişkiler ve Master Plan çalışmaları Proje Başmühendisi olarak çalıştı.

1977 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) Sektör Uzmanı olarak çalışmaya başladı. Uzman, Daire Başkanı (1981), Genel Müdür (1984) olarak görev yaptı. Avrupa Topluluğu (Birliği) Nezdinde (Brüksel) Türkiye-AT Ekonomik İlişkileri'nden sorumlu Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptı (1985).Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı yaptı (1991). Bu sıfatla Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu Üyeliği ve Yükseköğretim Kurulu Üyeliği yaptı.20. Dönem Anavatan Partisi-Bursa; 23, 25/26 ve 27. Dönem CHP-İstanbul Milletvekili seçildi.

TBMM'de "Dışişleri Komisyonu", "Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu", "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyeliği " yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kesici, evli ve 1 çocuk babasıdır

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını paylaştı - Haberler
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