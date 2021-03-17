Muhafazakar ne demek? Muhafazakar TDK anlamı nedir?

Muhafazakar kelimesi son zamanlarda aratılan kelimeler arasında yer almıştır. Hem gündelik hayat içerisinde hem de dini anlamda kullanımı mevcuttur. Peki, Muhafazakar ne demek? Muhafazakar TDK anlamı nedir? Muhafazakar kime denir? Muhafazakar kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

Muhafazakar kelimesi son zamanlarda aratılan kelimeler arasında yer almıştır. Hem gündelik hayat içerisinde hem de dini anlamda kullanımı mevcuttur. Peki, Muhafazakar ne demek? Muhafazakar TDK anlamı nedir? Muhafazakar kime denir? Muhafazakar kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUHAFAZAKAR NE DEMEK?

Muhafazakar Arapça kökenli kelimeler içerisinde bulunmaktadır. Yerleşik olarak Türkçe içerisinde halk arasında oldukça fazla değerlendirilmektedir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında muhafazakar kelimesinin karşılığı 'tutucu' olarak öne çıkmaktadır.

MUHAFAZAKAR NEDİR?

Türkçede sıfat anlamı üzerinden kullanılan muhafazakar kelimesi 'tutucu' şeklinde nitelendirilmektedir. Bu kelime kişinin hem fiziksel hem de düşünce yapısı açısından tutucu olduğunu anlatan bir yapı olduğunu dile getirmek mümkün.

MUHAFAZAKAR TDK ANLAMI NEDİR?

Arapça 'muhafaza' ve Farsça 'kar' kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir birleşik kelimedir. Örnek olarak Falih Rıfkı Atay'ın aşağıdaki cümlesi verilebilir;

''Yeni prens halk hürriyetleri aleyhinde idi ve muhafazakarlara dayanıyordu.'' F. R. Atay

Burada anlatılmak istenen tutucu bir davranış içerisinde olan kimselerin yanında olduğunun gösterilmesidir.

MUHAFAZAKAR KELİME ANLAMI NEDİR?

Genel olarak muhafazakar kelimesinin sözlük anlamı her ne kadar 'tutucu' biçiminde bilinse dahi, günlük yaşamda farklı alanlar için kullanılabilmektedir. Dini yaşam tarzına daha yatkın olan kişilere muhafazakar denebilmektedir.

Bu durum fiziksel ve aynı zamanda zihinsel olarak da öne çıkıyor. Diğer taraftan siyasi görüş üzerinde kullanılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda tek başına ya da farklı cümleler ile kullanılabilecek bir yapıya sahiptir. Amaca uygun olarak gündelik yaşam içerisinde değişik konular üzerine değerlendirilebilir.