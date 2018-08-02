Muğlalı Minibüsçüler Zam İstiyor

Artan maliyetlerin ardından Muğla'daki minibüs kooperatifleri, fiyatlarda düzenleme yapılmasını istedi. Muğla, Akyaka, Ula, Yerkesik, Bayır, Denizova, Doğanköy, Yeşilyurt, Denizova ve Yenice kooperatiflerine üye olan minibüsçüler ve kooperatiflerin yöneticileri, son olarak 2017 Aralık ayında ücretlere zam yapıldığını belirttiler. Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde hizmet veren SS 54 numaralı Muğla İli Merkez İlçesi Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ümit Karataş tarafından yapılan açıklamada,"O tarihten bu yana başta akaryakıt olmak üzere, her şeye peş peşe zam geldi. Enflasyon yüzde 13'ün üzerinde. Bütün gider kalemlerinde ciddi artışlar oldu, dolayısıyla hizmet sunum maliyetimiz azami derecede arttı. Taşımacılık ücretleri tekrar gözden geçirilip, giderlerdeki artışa göre yeniden düzenlenmeli" diye ifade edildi.

Mevcut şartlarda kendilerinin zor durumda kaldıklarını vurgulayan kooperatif yöneticileri, yetkililerden ulaşım fiyatlarıyla ilgili bir iyileştirme beklediklerini ifade ettiler. - MUĞLA