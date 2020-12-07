Muğla ve iki ilçesinde 7 ayrı kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

MUĞLA ve Fethiye ile Marmaris ilçelerinde bir hafta içinde düzenlenen 7 ayrı operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı içki, parfüm ve tütün ile tarihi sikkeler ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA ve Fethiye ile Marmaris ilçelerinde bir hafta içinde düzenlenen 7 ayrı operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı içki, parfüm ve tütün ile tarihi sikkeler ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Marmaris ve Fethiye ilçelerinde gümrük kaçağı içki, tütün ve tarihi eser satışı yapıldığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik 29 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında 7 ayrı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Muğla ve ilçeleri Marmaris ile Fethiye'deki operasyonlarda birbirleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda, 150 litre etil alkol, 5 alkol kiti, 23 şişe bandrolsüz içki, 10 kilo 900 gram kaçak tütün, 37 paket kaçak nargile kömürü, 342 adet gümrük kaçağı parfüm, 76 tarihi sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi sikkeler incelenmek üzere Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ele geçirilen diğer malzemeler imha edilmek üzere Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet ve çete oluşturarak kaçakçılık faaliyetinde bulunmak suçlarından işlem yapıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN