Muğla Ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı Ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde konser veren Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan'ın konserine katılanlar, koronavirüse karşı tedbirleri hiçe saydı.

Ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde konser veren Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan'ın konserine katılanlar, koronavirüse karşı tedbirleri hiçe saydı. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan, Bodrum Gümbet'te bir mekanda sahne aldı. Ünlü rapçiyi dinlemeye gelen hayranları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske kuralını ise hiçe saydı. Söz konusu konserin videoları sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.

Kaynak: DHA