Muğla ukksa'ya rusya ve kırgızistan'dan heykeltraş

13.10.2019 16:11

Muğla'nın Datça ilçesinde, 15 Mart-31 Ekim tarihleri arasında 'Göç ve Kimlikler' temasıyla düzenlenen, 9. Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali kapsamında bu yıl birçok etkinliğe ev sahipliği yapan, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin (UKKSA) son konukları Bodrum, Rus ve Kırgızistanlı sanatçılar oldu.

Bodrum Sanat ve Kültür Derneği'nden (Bodrum Art) 11 ve Rusya'dan 7 ve Kırgızistan'dan bir olmak üzere toplam 19 seramik, heykel ve resim sanatçısı, 31 Ekim tarihine kadar sürecek ortak bir çalışma için UKKSA'da bir araya geldi. Bodrumlu seramik sanatçısı Ahmet Hıdır (58) çalıştaya katılan sanatçılar adına yaptığı konuşmada, Bodrumlu sanatçılar olarak burada seramik mask çalışması yapıyoruz. Aramızda ayrıca Rus heykeltıraşlar ve bir de Kırgız ressam var. UKKSA'da biz sanatçılar için müthiş bir ortam var. Burası gerçek bir sanat kampı ve inanılmaz bir doğa içerisinde, insanlar sanatlarını yapıyor. Her gün sanatla, doğayla baş başa olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sakinlik ve huzur insanı büyülüyor dedi.

'YERLİ VE YABANCI 500 SANATÇIYA EV SAHİEPLİĞİ YAPTI'

UKKSA Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Metin ise konuşmasında yaklaşık 8 ay süren sezonu değerlendirirken, Bu yıl, 'Göç ve Kimlikler' temasıyla 15 Mart'ta başlayarak bugüne kadar 45 etkinlik gerçekleştirdik. Edebiyat, şiir, müzik, sinema, tiyatro ve plastik sanatların her alanında etkinliklere yer verdik. Yaklaşık 200'ü yurt dışından olmak üzere 500'e yakın yerli ve yabancı sanatçıya ev sahipliği yaptık. 2020 yılı için şimdiden hazırlıklara başladık. Akademimizin 10'uncu kuruluş yılında, sanatseverleri çok daha farklı etkinliklerde buluşturacağız diye konuştu.

Kaynak: DHA