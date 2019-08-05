MUĞLA Tüfekle vurulan 2 eşekten 1'i öldü diğeri yaralı olarak kaçtı

Tüfekle vurulan 2 eşekten 1'i öldü diğeri yaralı olarak kaçtı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 2 eşek, tüfekle vuruldu. Eşeklerden 1'i ölürken, diğeri ise yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Menteşe'nin Kozağaç Mahallesi'nden Kavaklıdere ilçesine giden orman yolundaki Gökçukur Yaylası'na 3 kilometre mesafedeki Sarı Damla Mevkisi'ndeki çeşmeden bugün öğle saatlerinde su doldurmaya gidenler, etrafa yayılan kötü kokuya doğru yöneldiklerinde eşek ölüsü ile karşılaştı. Eşeğin vücudunda saçma izleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, 1 eşeğin daha tüfekle ayağından vurulduğu ve ormanlık alana doğru kaçtığı belirlendi. Kaçan yaralı eşeğin bulunması için çalışma başlattıldı. Ölen eşek belediye görevlileri tarafından götürülüp, gömüldü. İsmini vermek istemeyen bir görgü tanığı, Bir hayvana bunu yapanlar insana ne yapabilir düşünmek bile istemiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu eşek başka bir yerde öldürüldü ve araçla buraya getirilerek atıldı. Diğer eşek ise burada vuruldu ancak yaralı olarak ormana kaçtı. Kasten öldürme suçundan bunu yapanların yargılanmasını gerekiyor dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA