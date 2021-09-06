Muğla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yeni yerinde hizmete başladı
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Muğla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yeni yerinde hizmete başladı

Muğla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yeni yerinde hizmete başladı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) yeni yerinde hizmete vermeye başladı.

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) yeni yerinde hizmete vermeye başladı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç . Dr. Turhan Togan yaptığı açıklamada, Merkezin Muğla'daki tek TRSM olarak hizmet verdiğini kaydetti.

Merkezde görevli ekibin Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzelenmiş eğitimlere katılarak bu özel alanda çalışabilmek için oldukça donanımlı kişilerden oluştuğuna işaret eden Toğan, "Çalışma ekibimiz; her biri birbirinden kıymetli psikologlar, hemşireler, sosyal hizmet uzmanı, ergoterapi uzmanı ve teknikerinden oluşan ergoterapi ekibi, Muğla Halk Eğitim Merkezi iş birliği aracılığıyla bizlerle beraber görev alan usta öğreticilerimiz, güvenlik görevlimiz ve hizmetli personelimizden oluşmaktadır." diye konuştu.

Togan, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde faaliyetlere katılan hastalara yılda bir kez, katılamayan hastalara yılda 2 kez ev ziyareti düzenlendiğini ve şu an 150 kayıtlı hastanın bulunduğunu dile getirdi.

Merkezin sorumlu hekimi olan ve aynı zamanda Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde görev yapan uzman Dr. Meltem Derya Şahin da Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin ruh sağlığı hizmetleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin özellikle şizofreni, bipolar afektif bozukluk, psikotik bozukluk gibi kronik ruhsal hastalığı olan bireyler için toplum temelli müdahalelerin yapıldığı yerler olduğunu belirten Şahin, "Merkezimizde amacımız hastaların ve ailelerinin toplumsal damgalanmaya bağlı sosyal izolasyon yaşamamaları amacıyla, hayatın içine çekebilmek, yaşam kalitelerini artırmak ve danışanlarımızın ayaktan tedavilerinin sürdürülerek hastaneye yatışlarının azaltılması hedeflenmekte." dedi.

Muğla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yeni yerinde hizmete başladı
Muğla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yeni yerinde hizmete başladı
Muğla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yeni yerinde hizmete başladı
Muğla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yeni yerinde hizmete başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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