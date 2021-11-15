Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 2021-2022 akademik yılı açılış töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Yüksek Öğretim Kurumu Kalite Kurumu Kalite Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve öğretim üyeleri katıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, üniversitenin kurulduğu 1992 yılından bugüne her alanda büyük gelişmeler kaydederek, 21 fakülte, 4 enstitü, 47 araştırma ve uygulama merkezi, 42 bin 595 kayıtlı öğrencisiyle bölgenin en önemli üniversitelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Kentin, turizm, sağlık, madencilik, tarım, bilişim teknolojileri gibi pek çok sektörle iç içe olduğunu belirten Tavlı, "Üniversitemizin bilimsel çalışmaların yanı sıra, üstleneceği misyon ve sahip olduğu vizyon ile şehrimize yön veren, ilimizin sahip olduğu ekonomik, toplumsal, tarihsel ve kültürel potansiyelin ortaya çıkmasında önemli işlevler üstlenebileceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin TÜBİTAK projelerinde Türkiye'nin en köklü üniversitelerini bir kez daha geride bırakarak, desteklenen 289 projesiyle birinciliği göğüslediğini vurgulayan Tavlı, gösterilen başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin daha iyi imkanlarda barınması için 1500 erkek, 524 kız öğrenci kapasitesine sahip Turgutreis Öğrenci Yurdunu hizmete açtığını, yılbaşına kadar 2023 öğrenci kapasiteli bir yurdun daha hizmete gireceğini, bunlara ek olarak üçüncü etap 1350 kapasiteli öğrenci yurdunun yapımına da başlandığını dile getirdi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise göreve geldiklerinde kendilerine Ar-Ge üniversitesi hedefi koyduklarını, bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Hedeflerinin MSKÜ'nün dinamik, üretken gücünü ortaya çıkarmak olduğunu anlatan Çiçek, "Bu süreçte öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışma ve proje üretmelerine katkı sağlamak amacıyla üniversitemizin bilimsel altyapısını adil, şeffaf ve paylaşımcı yönetim anlayışı çerçevesi içerisinde hızla geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Törende, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim döneminde dört farklı puan tütünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini birinci tercihle kazanan öğrencilere belge ve hediyeleri verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri tarafından müzik dinletisinin sunulduğu programda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas da "Yükseköğretimde değişim ve kalite" konulu sunum yaptı.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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