Muğla Seydikemer'de karla kaplı yollar belediye ekiplerince açıldı - Haberler
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Muğla Seydikemer'de karla kaplı yollar belediye ekiplerince açıldı

Muğla Seydikemer'de karla kaplı yollar belediye ekiplerince açıldı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda ulaşım, belediye ekiplerinin çalışmasıyla normale döndü.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda ulaşım, belediye ekiplerinin çalışmasıyla normale döndü.

Kar yağışı ilçeye bağlı Seki, Bekçiler, Çaltılar, Doğanlar, Yayla Karaçulha, Temel, Yayla Ceylan ile Yayla Patlangıç mahallelerinde etkili oldu.

Seydikemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yayla mahallelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle başta okul yolları olmak üzere kapanan yolları ulaşıma açtı.

Belediye Başkanı Yakup Otgöz, ekiplerin her an teyakkuzda olduğunu söyledi.

İlçenin yayla mahallelerine kar kalınlığını yer yer 20 santimetreyi bulduğunu ifade eden Otgöz, "Ekiplerimiz, yağan karın ardından anında müdahale ederek kapanan yolları tekrar ulaşıma açtı. Belediye ekiplerimiz her türlü önlemi alarak çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Muğla Seydikemer'de karla kaplı yollar belediye ekiplerince açıldı

Muğla Seydikemer'de karla kaplı yollar belediye ekiplerince açıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

Seydikemer, Karaçulha, Muğla, kar, Güncel, Haber

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