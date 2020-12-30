Muğla'nın neyi meşhur? Muğla'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Muğla'nın nesi meşhur?
Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Muğla'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Muğla'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Muğla'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Muğla'nın en meşhur yemekleri, Muğla'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!
Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Muğla'nın neyi meşhurdur, Muğla'nın nesi meşhur? Muğla'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?
MUĞLA'NIN NEYİ MEŞHUR?
Muğla ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Sündürme
- Çökertme Kebabı
- Oğlak Yahni
- Muğla Halkası
- Ahtapotlu Pilav
- Sulu Muğla Kebabı
- Kaya Koruğu Salatası
- Muğla Saraylısı
- Kefal Dolması
- Hindiba
- Bodrum Mantısı
- Milas Köftesi
- Milas Çaykaması
- Börülce Ekşilemesi
- Börülceli Muğla Pilavı
- Döş Dolması
- Ekşili Balık
Muğla'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.