Muğla'nın neyi meşhur? Muğla'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Muğla'nın nesi meşhur?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muğla'nın neyi meşhur? Muğla'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Muğla'nın nesi meşhur?

30.12.2020 18:22 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:25
Muğla'nın neyi meşhur? Muğla'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Muğla'nın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Muğla'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Muğla'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Muğla'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Muğla'nın en meşhur yemekleri, Muğla'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Muğla'nın neyi meşhurdur, Muğla'nın nesi meşhur? Muğla'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

MUĞLA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Muğla ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Sündürme
  • Çökertme Kebabı
  • Oğlak Yahni
  • Muğla Halkası
  • Ahtapotlu Pilav
  • Sulu Muğla Kebabı
  • Kaya Koruğu Salatası
  • Muğla Saraylısı
  • Kefal Dolması
  • Hindiba
  • Bodrum Mantısı
  • Milas Köftesi
  • Milas Çaykaması
  • Börülce Ekşilemesi
  • Börülceli Muğla Pilavı
  • Döş Dolması
  • Ekşili Balık

Muğla'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Müge Anlı Murat Dalkılıç Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Okan Buruk Fırat Aydınus Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'nın neyi meşhur? Muğla'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Muğla'nın nesi meşhur? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 18:25:29. #1.14#
title