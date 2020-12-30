Muğla'nın neyi meşhur? Muğla'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Muğla'nın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Muğla'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Muğla'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Muğla'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Muğla'nın en meşhur yemekleri, Muğla'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Muğla'nın neyi meşhurdur, Muğla'nın nesi meşhur? Muğla'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

MUĞLA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Muğla ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sündürme

Çökertme Kebabı

Oğlak Yahni

Muğla Halkası

Ahtapotlu Pilav

Sulu Muğla Kebabı

Kaya Koruğu Salatası

Muğla Saraylısı

Kefal Dolması

Hindiba

Bodrum Mantısı

Milas Köftesi

Milas Çaykaması

Börülce Ekşilemesi

Börülceli Muğla Pilavı

Döş Dolması

Ekşili Balık

Muğla'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.