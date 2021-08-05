Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını kontrol altına alındı.

Türkevleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, rüzgar ve farklı bölgelere saçılan kozalak parçalarının tutuşması nedeniyle geniş bir alana yayıldı.

Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaşan yangınla ilgili gece boyunca yoğun mücadele sürdürüldü.

Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan santral sahasındaki soğutma çalışmaları ve etrafındaki yanan alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde alevlerin binalara az bir mesafe kala kontrol altına alınması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
Termik santrale yangın sıçrayan Ören'de beldeye girişler yasaklandı
Termik santrale yangın sıçrayan Ören'de beldeye girişler yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Tanju Özcan Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Gülben Ergen Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Valentin Rosier Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:01:42. #1.14#

title