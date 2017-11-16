Muğla Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Muğla merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Kasım'da Muğla merkezli Kütahya, İzmir, Ankara, Van, İstanbul, Bitlis, Trabzon, Tunceli, Kayseri, Şanlıurfa, Manisa, Adana, Eskişehir ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 kişi gözaltına alınmıştı.



Daha önce adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.