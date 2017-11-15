Muğla Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Muğla merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.E.E, S.Ç, S.S, M.T, S.Ü, R.K, A.A.K, ve F.K. adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.Ü. ve S.Ç. tutuklanırken M.E.E, S.S, M.T, R.K, A.A.K, ve F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 7 Kasım'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla merkezli Kütahya, İzmir, Ankara, Van, İstanbul, Bitlis, Trabzon, Tunceli, Kayseri, Şanlıurfa, Manisa, Adana, Eskişehir ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 kişi gözaltına alınmıştı.



Adliyeye sevk edilen 8 kişiden biri tutuklanmış 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 16 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.