Muğla Marmaris'te 'Nar Dugan Bayramı' Coşkusu

Marmaris'te 'Nar Dugan Bayramı' coşkusu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip 'Ayaz Ata' ile Hristiyan Noel kutlamalarının simgesi 'Noel Baba' figürünü bir araya getiren 'Kültürler Buluşması' kapsamında 'Nar Dugan Bayramı' bayramı kutlaması yapıldı. Akçaağaca çaput bağlanıp, dilek tutuldu, bayram ateşi yakıldı.

Marmaris Belediyesi tarafından 'Kültürler Buluşması' adı altında bir ay süreyle devam eden 'Marmaris Yeni Yıl Festivali' kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda Türk topluluklarında benimsenen 'Nar Dugan Bayramı' kutladı. Bugün saat 16.00'da ilçede yerleşik yaşayan Tatar, Kırgız, Özbek yanı sıra Marmarisliler, Meydanı doldurdu. Türk topluluğunun simgesi olan akçaağacı meydana konuldu. Festivale katılan Tatar, Kırgız ve Özbek sanatçılar Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ve Dursun Kaplan ile birlikte akçaağacına çaput bağlanıp, dilekler tutup bayramı başlattı. Ardından yakılan ateş etrafında toplanıldı. Etkinliğe katılanlarda çocuklarıyla birlikte akçaağaca bez ipler asarak dileklerini diledi. Ateş etrafından toplanan kalabalık, Tatar sanatçıların müzikleri eşliğinde dans etti. Yakılan ateş etrafında dönüldü. Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip 'Ayaz Ata' kostümlü bir kişi çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Datça'dan ve Marmaris'ten yerel sanatçılar hareketli müzikler eşliğinde meydanı dolduran yaklaşık 2 bin kişiyi coşturdu. Yakılan Nar Dugan ateşinin saat 24.00'te söndürülmesiyle kutlama sona erecek.

"SENEYE TÜM TÜRK BİRLİKLERİNİ DAVET EDECEĞİZ"

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, "Yeni yıl festivalimiz kapsamında Türkler'in inanışı olan Nar Dugan Bayramı'nı kutladık. Orta Asya'nın birçok ülkesinden Türk kardeşlerimiz misafirimiz oldu ve beraber geleneğimizi kutladık. Önümüzdeki yıl Orta Asya'da bulunan ülkelerdeki Türk birliklerindeki kardeşlerimizi etkinliğimize davet edeceğiz. Belediye olarak amacımız kültürler buluşmasını sağlamaktır. Farklı görüş ve inançtan tüm insanları festivalimizde buluşturduk ve önümüzdeki yılda daha kapsamlı bir buluşma olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA