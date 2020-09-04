Muğla Marmaris'te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler başka otele yerleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla Marmaris'te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler başka otele yerleştirildi

Marmaris'te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler başka otele yerleştirildiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlü olan 4 yıldızlı otel, polisin denetiminde müşteri aldığı ve faaliyetine devam ettiği tespit edilerek tekrar mühürlendi.

04.09.2020 02:44 | Son Güncelleme: 04.09.2020 02:50

Marmaris'te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler başka otele yerleştirildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlü olan 4 yıldızlı otel, polisin denetiminde müşteri aldığı ve faaliyetine devam ettiği tespit edilerek tekrar mühürlendi. 20 odada kalan 60 yerli ve yabancı tatilci ise başka otele yerleştirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 11 kilometre mesafedeki İçmeler mahallesinde otellerde alkollü içki satış belgesi (TAPDK) denetlemesi yaptı. Saat 22.00 sıralarında 4 yıldızlı bir otele giren polisler, TAPDK ve işletme ruhsatlarını istedi. Otel yetkilileri ruhsatlarının olmadığını bildirdi. Yapılan incelemede otelin belediye tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlü olduğu ve TAPDK belgesinin bulunmadığı öğrenildi. 4 yıldızlı otel yetkililerinin mühür fekti yaptığı ve müşteri aldığı belirlendi. Bunun üzerine otele Polis tarafından zabıta ekipleri çağırıldı. Zabıta ve polis ekipleri otele girerek faaliyetinin durdurulması ve mühürlenmesi için işlem başlattı. 20 odada bulunan çoğunluğu Rus turistler olmak üzere Türk müşteriler de dahil tek tek odalarından çıkılarak başka otele yerleştirileceği bildirildi. Eşyalarını toplayan turistler 50 metre mesafedeki başka bir otele yerleşmek için ayrıldı. Otelin boşaltılması ardından zabıta ekipleri polis eşliğinde mühürleme işlemini yaptı.

Otel işletmecileri hakkında mühür fekki yapmak suçundan tutanak tutuldu.

Muğla Marmaris'te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler başka otele yerleştirildi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Mansur Yavaş Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Müjde Ar Erol Evgin Wilma Elles Mustafa Sandal
Spor Jose Sosa Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Eylül Adana Yunanistan
Şu an buradasınız: Muğla Marmaris'te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler başka otele yerleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 02:50:17. #1.14#
title