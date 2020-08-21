MUĞLA Marmaris sokakları gece-gündüz domuz sürüleri işgal etti Marmaris sokakları gece-gündüz domuz sürüleri işgal ettiMarmaris ilçe merkezinde gece gündüz yaban domuzu sürüleri sokak ile caddeleri işgal etti.

Marmaris sokakları gece-gündüz domuz sürüleri işgal etti

Marmaris ilçe merkezinde gece gündüz yaban domuzu sürüleri sokak ile caddeleri işgal etti. Tatilci ve mahalle sakinleri yavruları ile birlikte sürü halinde gezen yaban domuzlarının görüntüsünü çekerek sosyal medya hesaplarında "Artık korkmuyorlar, işgal ettilerö paylaşımı yaptı.

Marmaris ilçe merkezinde hemen hemen her gün görünen yaban domuzları, su sefer yavrularıyla birlikte 20'li gruplar halinde dolaşmaya başladı. İnsan ve araçlardan korkmadan rahatça ana cadde ve sokak aralarında dolaşan domuz sürüleri çöp konteynırlarını devirip yiyecek aradı. Yaban domuz sürülerini gece ve gündüz sokaklarında gören Marmarisliler yaşanılanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yerleşim yerlerine yakın Siteler, Beldibi ve Turban Mevkii'ndeki ormanlık alanlarda ilçe merkezine inen yaban domuzu sürüleri sokaklarda dolaşarak yiyecek aradı. Kimi vatandaşlar evlerinden sokağa inerek ekmek ve çeşitli yiyecekler bıraktı. Bazı vatandaşlar ise yüksek sesle bağırarak ürkütüp kaçırmaya çalıştı. Aç kalan yaban domuzları bağırmalara kulak asmadan sokaklarda yiyecek aramaya devam etti.

Kaynak: DHA