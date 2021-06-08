Manzara seyretmek isterken, uçuruma yuvarlandı
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Manzara seyretmek isterken, uçuruma yuvarlandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde manzara seyretmek için gittiği seyir tepesinde dengesini kaybedip 200 metreden yuvarlanan Mehmet Şükrü Özkaya (42) yaralandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde manzara seyretmek için gittiği seyir tepesinde dengesini kaybedip 200 metreden yuvarlanan Mehmet Şükrü Özkaya (42) yaralandı.

Olay, dün gece yarısı sıralarında, Beldibi Mahallesi Poligon mevkisinde meydana geldi. Seyir tepesinden manzarayı seyretmek için aracından inerek uçurum kenarına gelen Mehmet Şükrü Özkaya, ayağı taşa takılınca dengesini kaybedip yaklaşık 200 metreden yuvarlandı. Devriye görevi yürüten polis ekipleri, olayı fark edip, itfaiye ve AKUT ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekipleri, 40 dakika süren çalışma sonucu Mehmet Şükrü Özkaya'yı düştüğü yerden çıkardı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Şükrü Özkaya'nın vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme ve hafif yaralar olduğu belirlendi.

Bu arada, Mehmet Şükrü Özkaya hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle tutanak tutuldu.

Manzara seyretmek isterken, uçuruma yuvarlandı
Manzara seyretmek isterken, uçuruma yuvarlandı
Manzara seyretmek isterken, uçuruma yuvarlandı
Manzara seyretmek isterken, uçuruma yuvarlandı
Manzara seyretmek isterken, uçuruma yuvarlandı
Manzara seyretmek isterken, uçuruma yuvarlandı
Manzara seyretmek isterken, uçuruma yuvarlandı
Manzara seyretmek isterken, uçuruma yuvarlandı
Manzara seyretmek isterken, uçuruma yuvarlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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