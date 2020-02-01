Muğla kuyuya düşen koçu itfaiye ekipleri kurtardı
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Muğla kuyuya düşen koçu itfaiye ekipleri kurtardı

Kuyuya düşen koçu itfaiye ekipleri kurtardıMUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yaklaşık 20 metre derinlikteki kuyuya düşen koçu, itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda kurtardı.

01.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:34
Muğla kuyuya düşen koçu itfaiye ekipleri kurtardı

Kuyuya düşen koçu ekipleri kurtardı

MUĞLA'nın ilçesinde, yaklaşık 20 metre derinlikteki kuyuya düşen koçu, ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda kurtardı.

Yeşilbağcılar Mahallesi'nde yaşayan Önay Özmen, dün bahçede otlattığı koçunun içi kurumuş olan kuyuya düştüğünü fark etti. Özmen'in ihbarıyla olay yerine, Büyükşehir Belediyesi Yatağan Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 metrelik kuyuya düşen koçu, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtardı. Koç ardından sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Muğla kuyuya düşen koçu itfaiye ekipleri kurtardı
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