Muğla Köyceğiz'de yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiası
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Muğla Köyceğiz'de yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiası

Muğla Köyceğiz'de yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Muğla Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. İddiaların ardından açıklama yapan Orman Genel Müdürlüğü, haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin cennet bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sosyal medyada da çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin düştüğü iddiasıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Muğla Köyceğiz'de yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiası

"RESMİ MAKAMLARIN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALINMALI"

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiasını yalanladı. OGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır. Vatandaşlarımızı, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" denildi.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Muğla Köyceğiz'de yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiası
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Muğla Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

İddiaların ardından açıklama yapan Orman Genel Müdürlüğü, paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

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