MUĞLA Koronavirüsü yenen turizmci Galip Gür, "Hastanede bir hafta yatacağınıza, 6 ay evden çıkmayın"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› MUĞLA Koronavirüsü yenen turizmci Galip Gür, "Hastanede bir hafta yatacağınıza, 6 ay evden çıkmayın" - Haberler
Koronavirüs, Galip Gür, Bodrum, Gür, Güncel

MUĞLA Koronavirüsü yenen turizmci Galip Gür, "Hastanede bir hafta yatacağınıza, 6 ay evden çıkmayın"

Koronavirüsü yenen turizmci Galip Gür, "Hastanede bir hafta yatacağınıza, 6 ay evden çıkmayın"DÜNYANIN En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri, turizmci Galip Gür (56), eşiyle yakalandığı koronavirüsü nasıl yendiğini anlattı.

10.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:48
MUĞLA Koronavirüsü yenen turizmci Galip Gür, 'Hastanede bir hafta yatacağınıza, 6 ay evden çıkmayın'

Koronavirüsü yenen turizmci Galip Gür, "Hastanede bir hafta yatacağınıza, 6 ay evden çıkmayın"

DÜNYANIN En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri, turizmci Galip Gür (56), eşiyle yakalandığı koronavirüsü nasıl yendiğini anlattı. Gür, "Evde 6 ay hiç dışarıya çıkmadan oturmayı, hastanede 1 hafta kalmaya tercih ederim" dedi.

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri, turizmci Galip Gür (56), eşi Meral Gür, ile İstanbul seyahati dönüşü yakalandığı koronavirüsü yenerek taburcu oldu. Bodrum'da yaşayan Gür, herkesin evde kalması gerektiğini ifade ederek "Maalesef ben ve eşim 13 Mart'ta İstanbul yolculuğu dönüşü rahatsızlandık, ateşimiz yükseldi. 5 gün boyunca kendimizi evde izole ettik. 5 gün sonunda ateşimiz düşmeyince özel bir hastaneye başvurduk. Burada yapılan tetiklerden sonra koronavirüs bulgularına rastlandı. Eşimle beni hemen aynı odada tedavi altına aldılar. Tedavimiz 8 gün sürdü ve çok zorlu bir süreçti. Neyse ki solunum cihazına bağlanmak gibi bir sıkıntımız olmadı. Ama kusma, yüksek ateş gibi çeşitli rahatsızlıklar geçirdik. Sağlık çalışanları tedavimiz için inanılmaz bir gayret gösterdi. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara artık kahraman demek, melek demek yeterli değil. Bize antibiyotik tedavisi uyguladılar ve altıncı günün sonunda hastalık yavaş yavaş düşüşe geçiyor. 48 saat boyunca ateşiniz 36, 37 arasında kalırsa son bir test yapılıyor. Negatif çıkarsa taburcu ediyorlar. Biz taburcu olalı bir hafta oldu. Yine de evde izole halindeyiz. Çevremizde bizimle temaslı olduğu için hastalanan birini duymadık çok şükür. Buda bizi çok mutlu etti" dedi.

Sosyal medyadan insanların sıkıldığını, 'evde kal' çağrılarına uymayanların olduğuna dikkati çeken Gür, "Ben evde 6 ay hiç dışarıya çıkmadan oturmayı, hastanede 1 hafta kalmaya tercih ederim. O yüzden lütfen evde kalın ve çağrılara uyun. Taburcu olduktan sonra herhangi bir ilaç vermedi doktorlar. Kendimizi çok çok iyi hissediyoruz. İnşallah bizim durumumuzda olanlar da bir an önce sağlıklarına kavuşurlar" diye konuştu.

MUĞLA Koronavirüsü yenen turizmci Galip Gür, 'Hastanede bir hafta yatacağınıza, 6 ay evden çıkmayın'

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk köklerime saygısızlık ettiler
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk...
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken 'buğu' yapmayan siperlik üretti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Mustafa Destici İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Acun Ilıcalı Esra Balamir Levent Dörter Kim Kardashian
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Nisan Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: MUĞLA Koronavirüsü yenen turizmci Galip Gür, "Hastanede bir hafta yatacağınıza, 6 ay evden çıkmayın" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 17:12:05. #1.15#
title