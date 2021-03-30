Marmaris'te kız arkadaşına şiddet uygulayan spor eğitmeni tutuklandı
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Marmaris'te kız arkadaşına şiddet uygulayan spor eğitmeni tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kız arkadaşı Beste Ö.'ye (20) uyguladığı şiddet güvenlik kameralarınca kaydedilen Engin C. (33), savcılığın talimatıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kız arkadaşı Beste Ö.'ye (20) uyguladığı şiddet güvenlik kameralarınca kaydedilen Engin C. (33), savcılığın talimatıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

Marmaris'teki bir spor salonunda eğitmen olarak çalışan Engin C.'nin, 3 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Beste Ö.'ye uyguladığı şiddet bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, 

27 Mart Cumartesi günü de sosyal medyada yayınlandı. 1 yıl önceye ait olduğu ortaya çıkan görüntüde, Engin C., yemek yedikleri sırada genç kadının yüzüne bir şeyler fırlatıyor. Ardından da vuruyor. Gelen tepkiler üzerine Engin C., sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Vurma sebebim yemek yerken üstüme tuzluk ve bardağı fırlatıp, küfür etmesiydi. Haklı olduğum için şikayet etmedi. Bir sene benle yaşamaya devam ettikten sonra ayrılmak istediğim zaman videoyu kırpıp beni ifşa ve linç etmeye çalıştı. Herkes neyin ne olduğunu görsün" yazdı. 

TUTUKLANDI

Marmaris Cumhuriyet Savcılığı da harekete geçerek soruşturma başlattı. Engin C. savcılığın talimatıyla dün gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Engin C., nöbetçi mahkemece tutuklandı. Engin C.'nin avukatı ise, bugün tutuklamaya itiraz etti.

BAŞSAVCILIK DEVREYE GİRDİMuğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Açıklamada, söz konusu görüntülerin güncel olmadığı bilgisine yer verilerek, "Mağdur Beste Ö., erkek arkadaşı olan Engin C. tarafından daha önceden darp edilmiştir. Bu görüntüler ile ilgili darp olayı nedeniyle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca daha önceden şüpheli Engin C. hakkında soruşturma yapılmıştır. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyuna duyurulur" denildi.

GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKMADAN BİR GÜN ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan Beste Ö.'nün şiddet olayının ardından yaptığı şikayeti 4 Aralık günü geri çektiği, 26 Mart Cuma günü de yine şiddet iddiasıyla şikayetçi olduğu, gözaltına alınan Engin C.'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Engin C. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Marmaris'te kız arkadaşına şiddet uygulayan spor eğitmeni tutuklandı
Marmaris'te kız arkadaşına şiddet uygulayan spor eğitmeni tutuklandı
Marmaris'te kız arkadaşına şiddet uygulayan spor eğitmeni tutuklandı
Marmaris'te kız arkadaşına şiddet uygulayan spor eğitmeni tutuklandı
Marmaris'te kız arkadaşına şiddet uygulayan spor eğitmeni tutuklandı
Marmaris'te kız arkadaşına şiddet uygulayan spor eğitmeni tutuklandı
Marmaris'te kız arkadaşına şiddet uygulayan spor eğitmeni tutuklandı
Marmaris'te kız arkadaşına şiddet uygulayan spor eğitmeni tutuklandı
Marmaris'te kız arkadaşına şiddet uygulayan spor eğitmeni tutuklandı
Marmaris'te kız arkadaşına şiddet uygulayan spor eğitmeni tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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