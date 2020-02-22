Muğla foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı
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Muğla foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı

Foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldıMUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan foseptik çukuruna düşen 5 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

22.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:20
Muğla foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı

Foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı

'nın ilçesinde kullanılmayan foseptik çukuruna düşen 5 yavru köpek, ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Köyceğiz'in Pınar Mahallesi Akyaka mevkisinde yaşayan Bekir Kanat, ekiplerini arayarak köpeklerinin foseptik çukuruna düştüğünü ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kullanılmayan yaklaşık 1,5 metrelik çukurun içerisine giren bir itfaiye görevlisi, 5 yavru köpeği kurtararak sahibi Kanat'a teslim etti.

Kanat, köpeğini kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Muğla foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı
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