Muğla eski belediye başkanı Orhan Çakır son yolculuğa uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla eski belediye başkanı Orhan Çakır son yolculuğa uğurlandı

Bodrum'dan İzmir'e giderken ambulansta fenalaşarak kalp krizi geçiren, bu nedenle Milas'ta tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Orhan Çakır, Muğla Belediye Başkanı olarak 10 yıl görev yaptığı belediye önünde saat 17.

Muğla eski belediye başkanı Orhan Çakır son yolculuğa uğurlandı
13.07.2020 17:58 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:01

Bodrum'dan İzmir'e giderken ambulansta fenalaşarak kalp krizi geçiren, bu nedenle Milas'ta tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Orhan Çakır, Muğla Belediye Başkanı olarak 10 yıl görev yaptığı belediye önünde saat 17.00'da düzenlenen ve duygusal anların yaşandığı törenin ardından eski mezarlığa defnedildi.

Çakır'ın cenazesi saat 16: 30'da evinden alınarak Muğla belediye başkanı olarak 10 yıl görev yaptığı belediye önüne getirildi. Törene Orhan Çakır'ın ailesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile birlikte CHP'li belediye başkanları, Dönemin Muğla Valisi Cemil Serhatlı, Aydın Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, CHP geçmiş dönem ve şimdiki milletvekilleri, CHP il ve ilçe yönetimleri, sevenleri, partililer, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Orhan Çakır'ın damadının ardından konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Orhan Abi'yi aktif siyasete başladığım gençlik yıllarımızdan beri tanıyorum. O Partimizde çok önemli görevlerde bulunmuş, daha sonrasında Muğla Belediye Başkanı seçilerek, 2 dönem Belediye Başkanlığı yapmış çok değerli bir büyüğümüzdü. Muğla halkı Orhan Başkanımı çok severdi. Gülümseyen yüzü, sıcak, samimi ve babacan tavrı her zaman Muğla halkının takdirini toplamıştır. İyi günde, kötü günde insanları hep arardı. Hastalıkta, sağlıkta bir Belediye Başkanından öte, bir ağabey bir dost gibi kimseyi ayırt etmeden halini hatırını sorar, yapabileceği bir şey varsa inanın yapardı. Küsmek, darılmak, kin tutmak gibi huyları yoktu. Atatürkçü ve Cumhuriyet değerlerine bağlı çok iyi bir Muğlalıydı. Muğla için pek çok şey yaptı. En önemlisi de Muğla'yı ve Muğla insanının yaşam kültürünü, yaşam tarzını korumak oldu. Aktif siyaseti bıraktığı zaman bile her zaman partimizin kanaat önderlerinde biri olarak siyasetin içinde yer aldı. Hem parti içi siyasete, hem de kent siyasetine çok önemli katkıları oldu. Bizlere de her zaman bir rehber, yol gösterici olmuştur. Aramızdan ayrılışı bizleri derinden üzdü. O'nu her zaman gülümseyen yüzü ve babacan tavrıyla hatırlayacağız. Çok üzgünüz. Muğla halkının başı sağ olsun. Muğla'ya kattığı değerler ve verdiği hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, "Başımız sağolsun. Hepimiz faniyiz ve birgün hepimiz bu dünyayı terkedeceğiz. 10 yıl süreyle belediye başkanlığı yapmış Orha Bey, parti içinde aldığı görevlerin dışında halkla çok özel ilişkileri var. Kendisine has, samimi, dobra, ona has tavırlarıyla çok farklı kesimlerden hepsinin Orhan Bey ile yaşanmışlıkları var. Ölüm hepimiz için var. Fakat son bulduğunda toplumda ne kadar yer aldığınızın en güzel işareti budur. Bu herkese nasip olmaz. Orhan Bey içimizde hep yaşayacak. Onun Erman Şahin'den devraldığı görevi biz aldık. Şimdi Bahattin Başkan devraldı. Onun özellikle Muğla'nın korunmasına yönelik bize bıraktığını yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çakır'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından şehir eski mezarlığına defnedildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bunalıma giren anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 3. Sayfa
Bunalıma giren anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi Sağlık
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek Politika
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 3. Sayfa
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Fenerbahçe'nin gündemindeki Diego Perotti'nin babası: Transfer teklifi yapıldı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Diego Perotti'nin babası: Transfer teklifi yapıldı
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hande Yener Seren Serengil
Spor Jailson Adem Büyük Fatih Terim Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Çocuk Düğün Yangın Ayasofya
Şu an buradasınız: Muğla eski belediye başkanı Orhan Çakır son yolculuğa uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 18:02:47. #1.14#
title