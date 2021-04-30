Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor
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Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, turfanda patates hasadına 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde de devam edildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, turfanda patates hasadına 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde de devam edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Datça'da patates tarlalarında çalışmalar devam etti. İlçede turfanda patates hasadı sürerken, üreticiler kamyonlar dolusu ürünü büyük kentlere gönderdi. Yaklaşık 2 bin dönümlük bir alanda ekimi yapılan patateste, 10 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Kırsal Kızlan Mahallesi'nde patates yetiştiren Çetin Özcan (45), pandemi kısıtlamasının ilk gününde çiftçinin üretime devam ettiğini söyledi. Özcan, "Halkımız hiç merak etmesin, biz üreticiler tarla başındayız. Onlar evlerinde kalsın biz onları gıdasız bırakmayız. Yeter ki şu pandemi belasından kurtulalım. Biz görevimizi yapıyoruz, üretime devam ediyoruz. Datça'dan Türkiye'nin her tarafına sevkiyat yapılıyor" dedi.Datça'da turfanda patates hasadının 10 gün daha süreceğini ifade eden Özcan, "Kamyonlar dolusu ürün, büyük kentlere gönderiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. 10 gün kadar daha söküm yapacağız. İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi ağırlıklı illere sevkiyatlar sürüyor" diye konuştu.

Datça'nın ikliminden dolayı Türkiye'de en erkenci patates hasadının yapıldığı yer olduğunu belirten Özcan, "Burada kırağı yağmıyor. Soğuk olmadığından dolayı, mahsul biraz daha erken ve kaliteli oluyor. Datça patatesinin kalitesini herkes takdir ediyor" ifadelerini kullandı.


Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor
Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor
Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor
Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor
Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor
Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor
Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor
Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor
Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor
Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor
Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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