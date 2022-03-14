ÇANAKKALE (İHA) - Muğla'dan Çanakkale'ye pedal çevirecekler

MUĞLA Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi İbrahim Dönmez, Abdulaziz Cem Şirin, Osman Narinç ve Mehmet Emin Şahbaz, farkındalık etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Milas ilçesinden Çanakkale'ye kadar pedal çevirecekler.

Çanakkale Şehitlerini anmak, ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek ve bisiklet kullanımını arttırmak için Milas'tan yola çıkan öğrencilerin ilk durağı Kuşadası olacak.

Milas'tan yola çıkmadan önce etkinlikleriyle ilgili açıklamalarda bulunan öğrencilerden Aziz Cem Şirin, "Amacımız Muğla'dan Çanakkale'ye kadar bisikletle pedallamak, ayrıca güzergahımızda bulunan bazı okullarda yapacağımız sunumlarla ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek. Öğrencilere Çanakkale ruhundan da bahsedeceğiz. Bizlere destek veren üniversite yönetimimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Güzergahlar hakkında detaylı bilgi aktaran İbrahim Dönmez ise,"5 günlük bir yol güzergahımız olacak. Yaklaşık 560 kilometrelik bir yol kat edeceğiz. Milas'tan başlayan yolumuz Çanakkale'de sona erecek. Milas - Kuşadası, Kuşadası - İzmir, İzmir - Bergama, Bergama - Edremit ve Edremit - Çanakkale güzergahlarımız olacak. 18 Mart tarihinde Çanakkale Anıtı'nı ziyaret edeceğiz. Amacımız ağız diş sağlığına, bisiklet kullanımına dikkat çekmek ve Çanakkale ruhunu, mücadelesini, zaferini öğrenci kardeşlerimizle yeniden yaşamak" dedi.

İzledikleri "Biking Borders" isimli belgeselden arkadaşıyla çok etkilendiklerini ve bir proje yapmaya karar verdiklerinin altını çizen Dönmez, "Bir bağış kampanyası açıp, gelen para ile ağız diş sağlığı ürünleri alarak bunları öğrencilere sunum eşliğinde dağıtabiliriz diye düşündüm. Gerekli planlamamızı yaptık. Daha önce benzer bir çalışmayı Muğla - Antalya arasında yapmıştık. Yaklaşık 850 kilometre yol aldık, bir haftada tamamladık" dedi.