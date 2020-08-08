Muğla'dan çaldığı otomobille Afyonkarahisar'da yakalandı
Muğla'da 5 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlı çaldığı otomobille Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
08.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:50
Muğla'da 5 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlı çaldığı otomobille Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir yolu üzerindeki plaka tanıma sistemince 48 AEJ 273 plakalı otomobilin çalıntı olduğunu belirledi.
Kent merkezinde yaşanan kovalamacanın ardından çalıntı otomobil, Yenice Mahallesi Efeli kavşakta durduruldu.
Sürücü O.R.B. (24) gözaltına alındı.
Otomobilde, 3 fotoğraf makinesi, 2 laptop, 2 farklı araç plakası ve cep telefonu ele geçirildi.
Muğla'da 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüphelinin Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA