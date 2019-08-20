Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.

20.08.2019 13:57
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.
Akgedik Barajı mevkisinde 2 gündür devam eden yangını söndürme çalışmasına katılan ekipler, gece boyunca kanyondaki alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösterdi.
Tamamen kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA
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