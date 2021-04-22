Muğla'daki Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımının birinci etabı tamamlandı
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Muğla'daki Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımının birinci etabı tamamlandı

Muğla'daki Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımının birinci etabı tamamlandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımının birinci etabı bitti.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımının birinci etabı bitti.

Menteşe Belediyesi ekipleri, Akbük Mahallesi'ndeki kaçak yapıların yıkım kararını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirdi.

Ekipler, 19 Nisan Pazartesi gününden bu yana imara aykırı inşa edilen deniz manzaralı yapılardan 16'sının yıkımını tamamlamış oldu.

Yıkımı planlanan orman içindeki bir yapının kararı Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne gönderildi.

Mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilen diğer kaçak yapıların ise yargı kararının kesinleşmesinin ardından yıkılacağı öğrenildi.

Menteşe ilçesinin denize kıyısı olan tek yerleşim bölgesi olan ve doğal güzellikleriyle Özel Çevre Koruma Alanında yer alan Akbük Koyu'nda kaçak yapılaşmaya yönelik mücadelenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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