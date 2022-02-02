Muğla'da yıldırım isabet eden minare hasar gördü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yıldırım isabet eden minarede hasar oluştu.

Kentte gün boyu devam eden sağanak sırasında Ortaköy Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.

Caminin minaresi ve bazı bölümlerinde hasar meydana geldi. Ayrıca, elektrik panosu patlarken, camideki elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü.

Caminin giriş kısmındaki camlar da kırıldı. Bu sırada camide kimsenin bulunmadığı öğrenildi.