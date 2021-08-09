Muğla'da yangından vücudu yanan gence ilk müdahaleyi Malatya Milletvekili Çalık yaptı
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Muğla'da yangından vücudu yanan gence ilk müdahaleyi Malatya Milletvekili Çalık yaptı

Muğla'da yangından vücudu yanan gence ilk müdahaleyi Malatya Milletvekili Çalık yaptı
Bültenler - Haberler | Güncel

Muğla Dalaman'da devam eden yangını söndürme mücadelesine katılan ve yangından vücudunun bir kısmı yanan gence ilk müdahaleyi, eczacı olan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık yaptı.

Muğla orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yangın da Dalaman'da başladı. Günlerdir yangınla müdahale çalışmalarının koordinasyonu ve hasar tespit çalışmaları için kentte bulunan AK Parti'nin eczacı Malatya milletvekili Öznur Çalık durumdan haberdar oldu ve hızla yangın bölgesine gitti. Olay yerinde yangından etkilenen ve vücudunun bazı kısımları yanan gençe ilk müdahaleyi sağlık ekipleriyle birlikte yapan Çalık, ardından yaralı bir genç kızın daha imdadına yetişti.

Bölgede havadan helikopterlerle, karadan ise arazöz, orman işçileri ve vatandaşlar tarafından yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: Bültenler

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