Muğla'da yangın termik santrale sıçradı, 10 mahalle tahliye edildi
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Muğla'da yangın termik santrale sıçradı, 10 mahalle tahliye edildi

Muğla'da yangın termik santrale sıçradı, 10 mahalle tahliye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangının termik santrale sıçramasının ardından bölgede 10 mahallenin tahliye çalışmaları başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangının termik santrale sıçramasının ardından bölgede 10 mahallenin tahliye çalışmaları başlatıldı.

Milas'ta devam eden orman yangını ile mücadele aralıksız devam ederken, alevler tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından risk taşıyan bölgedeki yerleşim alanlarında da tahliye işlemleri başlatıldı. Santrale yakın olan Ören Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki 10 mahallenin tahliye işlemleri devam ederken konu ile ilgili Muğla Valiliğinden açıklama geldi. Ören Karakol Komutanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ören, Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları, Karacaağaç mahallelerinde tahliye kararı çıkarıldı.

Muğla Valiliği tarafından, vatandaşların güvenliği sebebiyle tahliye işlemlerinin başlatıldığının belirtildiği açıklamada "Değerli hemşerilerim Muğla Valiliği tarafından alınan karar gereği Ören Mahallemiz ve çevre mahallelerde boşaltma kararı alınmıştır. Bu karar hemşerilerimizin güvenliği noktasında derhal uygulanması gereken bir karardır telaşa kargaşaya heyecana gerek yoktur. Soğukkanlılıkla ve en güvenli bir biçimde bu süreci tamamlayarak vatandaşlarımızın güvenli yerlere naklini sağlayacağız. Resmi açıklamalar harici hiçbir açıklamaya sosyal medya paylaşımına veya kulaktan dolma dedikodulara itibar etmeyin vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Muğla'da yangın termik santrale sıçradı, 10 mahalle tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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