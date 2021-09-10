Muğla'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Muğla'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Nurten Kocakahya yönetimindeki 34 DCU 424 plakalı otomobil, Altıntaş Mahallesi Şehit Turgut Yılmaz Caddesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kocakahya, ambulansla Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muğla'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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