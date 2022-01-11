Ortaca'da yağışlı hava etkili oluyor
AA / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel
Muğla merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
MENTEŞE, MUĞLA (AA) - Muğla merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Ortaca'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor
Yerbelen Mahallesi'nde su basan bazı ev ve çadırlarda hasar meydana geldi. Ortaca Belediyesine ait iş makineleriyle suların
boşaltılması için çalışma yürütüldü.
Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Atabey, su basan mahallelerde incelemelerde bulundu.
Atabey, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve yakacak yardımında bulunacaklarını, çadırlarda yaşayan ve yağmurdan etkilenen yaklaşık 20 kişiyi otellere yerleştireceklerini söyledi.