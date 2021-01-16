Son dakika haberi... Datça'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
16.01.2021 19:41 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:52
Son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Datça ilçesinde, jandarmanın operasyonunda çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, jandarmanın operasyonunda çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskele Mahallesi'nde C.K.K'ye ait evde, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında; 190 şişede 103 litre bandrolsüz içki, 55 litre el yapımı sahte içki, 5 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL