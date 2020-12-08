Muğla'da sahte dolarla alışverişe 3 tutuklama

MUĞLA'da AVM'lerde sahte dolarla alışveriş yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Üzerlerinde 9 adet sahte 100 dolarlık banknot ve dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen 3 bin 900 TL bulunan şüphelilerden 2'sinin benzer suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenirken, 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Muğla'da alışveriş merkezleri ve marketlerde sahte dolar ile alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Bir süpermarkette inceleme yapan polis, doların sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine süpermarketin güvenlik kamera kayıtları incelenerek, 3 kişinin eşkali tespit edildi. Polis, üç şüpheliyi bir AVM'deki mağazada alışveriş yaparken buldu. Alışverişini tamamlayıp kasada dolarla ödeme yapıldığı sırada polis harekete geçti. Kasiyere verilen dolarların sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada, 9 adet sahte 100 dolarlık banknot ve dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen 3 bin 900 TL para ele geçirildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 2'sinin benzer suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.Öte yandan, polis, şüphelilerin piyasaya sürdüğü sahte dolarların bulunup, toplanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN