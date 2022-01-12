Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı - Haberler
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Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'da etkili olan sağanak nedeniyle Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe ilçesinde de 2 ahır su bastı.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da etkili olan sağanak nedeniyle Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe ilçesinde de 2 ahır su bastı.

Kent genelinde 4 gündür etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle Köyceğiz ilçesindeki derelerin debileri yükseldi. Köyceğiz Gölü'nü besleyen 4 derede de su seviyesi arttı. Derelerin taşıdığı yağmur suları nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerini su bastı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve Köyceğiz Belediyesi ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı.

MAHSUR KALAN HAYVANLAR KURTARILDI

Menteşe ilçesine bağlı Karabağlar Yaylası'nda ise 2 ahırı su bastı. İhbarla olay yerine giden MUSKİ ile itfaiye ekipleri, kepçe ve traktörle ahırlara ulaştı. Ahırlarda mahsur kalan 11 büyükbaş, 124 küçükbaş hayvan, 20 tavuk ve 2 yavru köpek, ekipler tarafından güvenli alana taşındı. Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Menteşe'ye son 96 saatte metrekareye 241, Köyceğiz'de ise 239 kilogram yağmur düştüğünü bildirdi.


- Muğla
Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı

Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

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