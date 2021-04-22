Muğla'da Pedasa Antik Kenti'nde çalışmalar başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Pedasa Antik Kenti'nin korunması, bilinirliğinin artırılması ve kazılara yardımcı olmak amacıyla imzalanan destek protokolü kapsamında çalışmalar başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Pedasa Antik Kenti'nin korunması, bilinirliğinin artırılması ve kazılara yardımcı olmak amacıyla imzalanan destek protokolü kapsamında çalışmalar başladı.

Pedasa Antik Kenti Destek Protokolü kapsamında, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Gençlik, Doğa ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir, Pedasa Antik Kenti Kazı Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler antik kentte bir araya geldi.

Pedasa'daki buluşmada, yapılması gerekenle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Diler, AA muhabirine, bundan sonra yapılacak çalışmaların yol haritasını çıkardıklarını söyledi.

Kazı sürecinde açığa çıkan kalıntıların restorasyonu ve bu değerlerin öne çıkarılması yönünde toplantı yaptıklarını belirten Diler, şunları kaydetti:

"Bu toplantıda öne çıkan konu kule oldu. Çünkü kulenin olduğu yerden bütün yarımadayı her yönüyle görme fırsatı var. İkinci olarak Gebe Kilisesi konuşuldu. Bu alanda neler yapılabilir bunu konuştuk. Duvarında, taş dolgusunda ve içinde kaçak kazı ile bir tahribat var. Bunların giderilmesi yönünde projeler hazırlanacak."

Pedasa'daki çalışmalarda bundan sonra daha hızlı yol alınacağını düşündüğünü dile getiren Diler, "Hepimiz çok mutluyuz. Bunlar bizim olmasını beklediğimiz şeylerdi. Sayın valimiz ve yine bakanlığımızın ilgili birimlerinin desteğiyle epey bir yol alacağımızı düşünüyorum. Ziyaretçilerin buraya kolay ve güvenli ulaşması, doğru güzergahlardan giderek doğru bilgilere ulaşması için kazı ve araştırma başkanlığı olarak elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Mustafa Demir ise ören yerleriyle ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışma başlatıldığını söyledi.

Pedasa Antik Kenti Destek Protokolü'nün taraflarından biri olduklarını belirten Demir "Burayı turizme nasıl entegre edebileceğimizi ve turist akışını nasıl artırabileceğimizi konuştuk. İnşallah bu toplantıdan sonra burada yapılacak kazı ve restorasyon çalışmaları daha da hızlanacak. Gelen turist sayısı artacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS