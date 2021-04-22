Muğla'da Pedasa Antik Kenti'nde çalışmalar başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da Pedasa Antik Kenti'nde çalışmalar başladı

Muğla'da Pedasa Antik Kenti'nde çalışmalar başladı
Anadolu Ajansı / Osman URAS - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Pedasa Antik Kenti'nin korunması, bilinirliğinin artırılması ve kazılara yardımcı olmak amacıyla imzalanan destek protokolü kapsamında çalışmalar başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Pedasa Antik Kenti'nin korunması, bilinirliğinin artırılması ve kazılara yardımcı olmak amacıyla imzalanan destek protokolü kapsamında çalışmalar başladı.

Pedasa Antik Kenti Destek Protokolü kapsamında, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Gençlik, Doğa ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir, Pedasa Antik Kenti Kazı Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler antik kentte bir araya geldi.

Pedasa'daki buluşmada, yapılması gerekenle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Diler, AA muhabirine, bundan sonra yapılacak çalışmaların yol haritasını çıkardıklarını söyledi.

Kazı sürecinde açığa çıkan kalıntıların restorasyonu ve bu değerlerin öne çıkarılması yönünde toplantı yaptıklarını belirten Diler, şunları kaydetti:

"Bu toplantıda öne çıkan konu kule oldu. Çünkü kulenin olduğu yerden bütün yarımadayı her yönüyle görme fırsatı var. İkinci olarak Gebe Kilisesi konuşuldu. Bu alanda neler yapılabilir bunu konuştuk. Duvarında, taş dolgusunda ve içinde kaçak kazı ile bir tahribat var. Bunların giderilmesi yönünde projeler hazırlanacak."

Pedasa'daki çalışmalarda bundan sonra daha hızlı yol alınacağını düşündüğünü dile getiren Diler, "Hepimiz çok mutluyuz. Bunlar bizim olmasını beklediğimiz şeylerdi. Sayın valimiz ve yine bakanlığımızın ilgili birimlerinin desteğiyle epey bir yol alacağımızı düşünüyorum. Ziyaretçilerin buraya kolay ve güvenli ulaşması, doğru güzergahlardan giderek doğru bilgilere ulaşması için kazı ve araştırma başkanlığı olarak elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Mustafa Demir ise ören yerleriyle ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışma başlatıldığını söyledi.

Pedasa Antik Kenti Destek Protokolü'nün taraflarından biri olduklarını belirten Demir "Burayı turizme nasıl entegre edebileceğimizi ve turist akışını nasıl artırabileceğimizi konuştuk. İnşallah bu toplantıdan sonra burada yapılacak kazı ve restorasyon çalışmaları daha da hızlanacak. Gelen turist sayısı artacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

Su kanalı kazısından antik mezar çıktı! 6 tane kafatası bulundu
Su kanalı kazısından antik mezar çıktı! 6 tane kafatası bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Ersin Tatar Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Burak Sergen Merve Dizdar
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ünal Karaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Kripto Para Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla'da Pedasa Antik Kenti'nde çalışmalar başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 22:16:23. #1.15#

title