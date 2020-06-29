Muğla'da otomobille motosiklet çarpıştı: 6 yaralı
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Muğla'da otomobille motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

29.06.2020 02:32 | Son Güncelleme: 29.06.2020 02:37

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yusuf İba yönetimindeki 48 RF 774 plakalı otomobil, Ortaca-Sarıgerme yolu Güzelyurt Mahallesi kavşağında İbrahim Gebeş'in kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile motosikletteki Ömer Çağ, otomobildeki Ceyhun Kara, Arif Bülbül ve Atakan Ünlü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dalaman ve Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Çağ ve Bülbül Fethiye'ye, Ünlü ise Marmaris'e sevk edildi.

Muğla'da otomobille motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: AA

Manşet

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