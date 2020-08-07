Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Yatağan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
07.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:20
Muğla'nın Yatağan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bencik Mahallesi Karataş mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Muğla itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yanan bölgedeki bazı ceviz ağaçları zarar gördü.
Kaynak: AA