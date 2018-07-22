Muğla'da Orman Yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 5 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördü.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 5 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördü.
Yusufça Mahallesi Balçık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 40 işçi ve bölge sakinleri müdahale etti.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam eden yangında 5 hektar ormanlık, zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.